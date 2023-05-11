РФ обстріляла Слов'янськ ракетами С-300: поранено жінку, пошкоджено дві багатоповерхівки й приватні будинки
Російська армія вдарила по Слов'янську на Донеччині - стріляли ракетами С-300. Є руйнування та поранена
Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
"На жаль наше місто знов обстріляли. С-300. Влучання в приватний будинок. Поранено жінку", — повідомив Вадим Лях.
Лях додав, що також руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки по вулиці Світлодарській, автомобіль та приватні будинки.
- У Слов’янську 2 ракети С-300 поцілили у будівлю заводу Зевс Кераміка, у Краматорську – пошкоджено адмінбудівлю НКМЗ.
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