Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

"На жаль наше місто знов обстріляли. С-300. Влучання в приватний будинок. Поранено жінку", — повідомив Вадим Лях.

Лях додав, що також руйнувань зазнали два багатоквартирних будинки по вулиці Світлодарській, автомобіль та приватні будинки.