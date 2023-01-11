РФ перекидає додаткову авіацію до Білорусі для навчань, а не для наступу на Україну, - британська розвідка
Росіяни перекидають додаткові гелікоптери та літаки до Білорусі для проведення спільних з Мінськом льотно-тактичних навчань
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 8 січня 2023 року міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення в країні з 16 січня по 1 лютого спільних російсько-білоруських льотно-тактичних навчань.
Станом на 8 січня було зафіксовано прибуття 12 гелікоптерів підтримки Мі-8 та ударних Мі-24 та Ка-52. На авіабазі Мачуліщі під Мінськом також приземлилися кілька літаків із позначками Z.
"Нове розміщення російської авіації в Білорусі, швидше за все, є справжніми навчаннями, а не підготовкою до будь-яких додаткових наступальних операцій проти України. Незважаючи на те, що Росія утримує в Білорусі велику кількість сил, вони здебільшого залучені до навчань. Навряд чи вони стануть надійною наступальною силою", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня до 1 лютого.
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