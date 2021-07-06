РФ перекинула на Донбас групу офіцерів-інструкторів, озброєння та пальне, – розвідка

Про це передає Міноборони.

“За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних Сил РФ продовжує посилювати бойові спроможності з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за минулий місяць через неконтрольовані ділянки державного кордону України на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях з території РФ були завезені понад 3 тис. тонн пального, нові партії озброєння та боєприпасів російського виробництва. Зокрема, безпілотні літальні апарати, мобільні комплекси зв’язку та радіоконтролю, мінометні та протипіхотні міни.

Крім того, на тимчасово окуповану територію прибула група російських офіцерів-інструкторів зі складу з’єднань і частин 8 армії Південного військового округу Збройних Сил РФ для організації та проведення занять з підготовки диверсійно-розвідувальних підрозділів російських окупаційних військ.

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