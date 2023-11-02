РФ перекинула з Бердянська вертольоти після удару ATACMS, - райрада
Росіяни перевезли вертольоти з окупованого Бердянська до Таганрога. Ймовірно, з цими гелікоптерами є проблеми через приліт ATACMS
Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в етері телеканалу "Еспресо".
"Деякі вертольоти згоріли вщент, інші були пошкоджені. Окупанти їх перевезли на більшу відстань, оскільки зрозуміли, що там їх розміщувати більше не можна", - зазначив Дудукалов.
За його словами, аеропорт продовжує функціонувати як військовий об'єкт, але наразі його фактично не використовують.
"Я прогнозував, що росіяни не зможуть не використовувати аеропорт. Сьогодні вони бояться зосереджувати авіацію на території України. Гелікоптери точково на окупованих територіях, можливо, ще є, але зосередження й використання, як раніше, сьогодні не відстежується", - додав Дудукалов.
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У ніч з 16 на 17 жовтня українські захисники завдали вдалих ударів по російських гелікоптерах та аеродромах у Луганську та Бердянську.
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Іноземні ЗМІ писали, що під час цієї атаки Україна вперше використала проти російських військ американські далекобійні ракети ATACMS, які США таємно відправили кілька днів тому.
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Пізніше США підтвердили передачу ATACMS Україні й Зеленський заявив про їхнє застосування на фронті.
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Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США здійснюватимуть постачання далекобійних ракет ATACMS Україні на постійній основі.
- 1 листопада у Defense Express із посиланням на знімки, оприлюднені військовим аналітиком Брейді Афріком, повідомили, що Росія перемістила гелікоптери з окупованого Бердянська до Таганрога.
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