РФ перекинула з Бердянська вертольоти після удару ATACMS, - райрада

Про це розповів заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в етері телеканалу "Еспресо".

"Деякі вертольоти згоріли вщент, інші були пошкоджені. Окупанти їх перевезли на більшу відстань, оскільки зрозуміли, що там їх розміщувати більше не можна", - зазначив Дудукалов.

За його словами, аеропорт продовжує функціонувати як військовий об'єкт, але наразі його фактично не використовують.

"Я прогнозував, що росіяни не зможуть не використовувати аеропорт. Сьогодні вони бояться зосереджувати авіацію на території України. Гелікоптери точково на окупованих територіях, можливо, ще є, але зосередження й використання, як раніше, сьогодні не відстежується", - додав Дудукалов.