РФ перетворила окуповану Нову Каховку на смітник, а на дахах будинків стоять кулемети, - мер

Про це розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".

"У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил", - сказав Коваленко.

За його словами, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий, у порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження: "Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети".

Деякі села стали безлюдними

Коваленко повідомив, що низка населених пунктів на лівобережній Херсонщині через війну стали безлюдними: "Корсунка вона пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся".

Люди також виїхали з сіл в Олешківській громаді. Наразі там проходить лінія розмежування між ЗСУ і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше.

"Це село Підстепне, Кринки, Нечаєве. Не знаю, скільки людей насправді на сьогодні залишилося в Піщанівці. Немає з ким зв’язатися, людей немає", - повідомила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.