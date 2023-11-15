РФ перетворила окуповану Нову Каховку на смітник, а на дахах будинків стоять кулемети, - мер
Російські військові перетворили тимчасово окуповану Нову Каховку Херсонської області на смітник. На дахах будинків загарбники виставили кулемети
Про це розповів мер Нової Каховки Володимир Коваленко розповів проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя".
"У самому місті постійно гримить, постійно обстріли. У зв’язку з цим абсолютна більшість мешканців намагається не перебувати на вулицях, тільки в разі великої необхідності. Щодо дій окупантів, то згідно з тією інформацією, яка в мене є, а вона є майже кожного дня, практично на лінії фронту залишилися рядовий і сержантський склад. Офіцери відійшли в тил", - сказав Коваленко.
За його словами, до певних вулиць у жителів Нової Каховки взагалі доступ перекритий, у порушників цієї заборони загарбники стріляють без попередження: "Це паркова територія, там все заміновано, там все в залізобетонних конструкціях, все заросло бур’янами. Місто перетворили в смітник. І повиставляли з других поверхів та на покрівлях житлових будинків міномети чи кулемети".
Деякі села стали безлюдними
Коваленко повідомив, що низка населених пунктів на лівобережній Херсонщині через війну стали безлюдними: "Корсунка вона пуста, після затоплення туди практично ніхто не повернувся".
Люди також виїхали з сіл в Олешківській громаді. Наразі там проходить лінія розмежування між ЗСУ і російською армією. Населені пункти, які розташовані у безпосередній близькості до Дніпра, потерпають найбільше.
"Це село Підстепне, Кринки, Нечаєве. Не знаю, скільки людей насправді на сьогодні залишилося в Піщанівці. Немає з ким зв’язатися, людей немає", - повідомила начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко.
- 11 жовтня у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підпалили пам'ятник Леніну, який росіяни встановили у квітні минулого року.
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