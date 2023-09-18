РФ планує створити російськомовні школи з російськими програмами в Узбекистані

Про це повідомляє ТАСС.

"РФ готова побудувати в Узбекистані кілька шкіл з навчанням російською за російськими програмами", - заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на засіданні спільної комісії на рівні глав урядів Росії та Узбекистану.

Він повідомив, що російські ВНЗ збільшили кількість місць для вступників з Узбекистану з 650 до 800 осіб, а в Узбекистані з'являється все більше філій російських ВНЗ.

Мішустін запевнив, що Москва продовжить розвивати кооперацію у сфері освіти, а вже зараз за кількістю учнів у російських ВНЗ Узбекистан займає перше місце серед усіх країн і ближнього, і далекого закордоння.