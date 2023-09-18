РФ планує створити російськомовні школи з російськими програмами в Узбекистані
Росія збільшила кількість місць у своїх ВНЗ для узбецьких студентів і планує відкрити в Узбекистані російськомовні школи з власними програмами
Про це повідомляє ТАСС.
"РФ готова побудувати в Узбекистані кілька шкіл з навчанням російською за російськими програмами", - заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін на засіданні спільної комісії на рівні глав урядів Росії та Узбекистану.
Він повідомив, що російські ВНЗ збільшили кількість місць для вступників з Узбекистану з 650 до 800 осіб, а в Узбекистані з'являється все більше філій російських ВНЗ.
Мішустін запевнив, що Москва продовжить розвивати кооперацію у сфері освіти, а вже зараз за кількістю учнів у російських ВНЗ Узбекистан займає перше місце серед усіх країн і ближнього, і далекого закордоння.
- Новий навчальний рік у Росії розпочався з нової навчальної програми, яка включає як військові навички, так і кремлівський погляд на історію України.
- Старшокласники, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України й не мають російського паспорта, не були допущені до занять у школах.
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