РФ планує відновити виробництво радянських танків Т-80 з нуля
Російський концерн "Уралвагонзавод" працює над відновленням виробництва радянських танків серії Т-80 з нуля
Про це в етері російського пропагандистського шоу повідомив генеральний директор оборонного концерну Олександр Потапов, пишуть РБК-Россия та Вести.
"Це завдання. Принаймні, військові дали його нам", - відповів Потапов на запитання про відновлення виробництва Т-80.
Уралвагонзавод працює над питанням з російським міністерством промисловості, бо для цього потрібні нові потужності.
Міністерство планує модернізувати танки до рівня Т-80БВМ. Повідомляється, що ця російська техніка пристосована для операцій в низьких температурах, оснащена багатоканальним прицілом навідника, 125-мм гарматою, модифікованим газотурбінним двигуном потужністю 1250 к.с., стабілізатором зброї й пристроєм спостереження за водієм.
Відомо, що Т-80 випускали на Омському заводі транспортного машинобудування в другій половині XX століття. Після розвалу СРСР підприємство перестало отримувати держоборонзамовлення та перетворилося на так званий танкоремонтний завод. З 2017 року підприємство проводить капітальний ремонт повернутих зі зберігання танків та модернізує їх до версії Т-80БВМ.
- 22 серпня в ISW повідомляли, що російським військам, особливо 20-й та 2-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає легкої транспортної техніки. Це заважає їм ефективно діяти та знижує їхній моральний дух.
- Також Reuters з посиланням на західного чиновника заявляло, що Росія, ймовірно, зможе збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 млн снарядів на рік, що майже вдвічі перевищує попередні очікування Заходу, але це все ще не відповідає потребам Москви для війни в Україні.
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