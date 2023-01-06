Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на указ прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна.

Зазначається, що Росія планує витратити 2,4 мільярда доларів (175 мільярдів рублів) на переселення 100 000 людей з Херсона до Росії. Видання зазначає, що таким чином держава-агресорка визнає, що "Кремль не має надії захопити частину українського регіону, яку його війська залишили восени".

Відповідне рішення - частина урядового розпорядження прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустіна, яке потрапило до журналістів Bloomberg. В ньому йдеться про рішення зобов'язати держкомпанії виробників вугілля і добрив виплатити підвищені дивіденди та вимагати "одноразову виплату" для держави.

"Бюджет Росії дедалі більше стискається, оскільки вторгнення президента Володимира Путіна триває вже другий рік, а економіка скорочується через масштабні санкції США та Європи. Дивіденди та податок на непередбачуваний прибуток, сплачений ПАТ "Газпром", уже допомогли збільшити профіцит бюджету наприкінці минулого року, перш ніж зобов’язання щодо великих видатків у грудні, ймовірно, призвели до мінусового бюджету, - додали у Bloomberg.

За даними видання, указ з’явився у середині грудня, проте офіційно про нього не повідомлялося. У російському уряді та Мінфіні не відповіли на прохання журналістів про коментар.

23 грудня Центр національного спротиву попередив, що російські терористи готуються провести масову депортацію населення з низки населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Для обґрунтування "евакуації" росіяни спочатку припиняють роботу соціальних закладів й посилюють обстріли. Після цього росіяни оголошують спочатку добровільну, а потім примусову "евакуацію".

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