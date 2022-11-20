РФ почала робити з Маріуполя військовий логістичний хаб, - Андрющенко
Російські війська готуються до оборони Маріуполя - водночас у місті почали облаштовувати військові бази, склади, йде перетворення на потужний військовий логістичний хаб
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.
"По-перше, вони готуються до оборони Маріуполя. Вони укріплюють місто майже по всьому периметру, окрім частини, яка веде в бік Росії. Там ставлять "Зуби дракони", мінують, зараз облаштовуються військові бази. Вони збираються використовувати Маріуполь та територію навколо, щоб розміщати тут в тиловому порядку деякі частини для перегрупування, доукомплектування, відпочинку", - зазначив він.
За даними Андрющенка, все узбережжя міста зайняте російськими окупантами, виведеними з Херсону.
Читайте також: У Маріуполі кількість окупантів зросла в 7 - 10 разів, - радник мера Андрющенко
"Там формуються нові частини, які рухаються потім за двома напрямками - північ Донецької області та Пологи/Гуляйполе. В місті почали облаштовувати військові бази, склади. Йде перетворення на потужний військовий логістичний хаб. Це пов'язано з частковим руйнуванням Кримського мосту. Єдина доступна логістична артерія для них, станом на зараз, траса з Ростова до Маріуполя", - підсумував радник мера.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.5
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.21
- Актуальне
- Важливе