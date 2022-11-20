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РФ почала робити з Маріуполя військовий логістичний хаб, - Андрющенко

20 листопада, 2022 неділя
13:57
війна з Росією Маріуполь

Російські війська готуються до оборони Маріуполя - водночас у місті почали облаштовувати військові бази, склади, йде перетворення на потужний військовий логістичний хаб

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо.

"По-перше, вони готуються до оборони Маріуполя. Вони укріплюють місто майже по всьому периметру, окрім частини, яка веде в бік Росії. Там ставлять "Зуби дракони", мінують, зараз облаштовуються військові бази. Вони збираються використовувати Маріуполь та територію навколо, щоб розміщати тут в тиловому порядку деякі частини для перегрупування, доукомплектування, відпочинку", - зазначив він. 

За даними Андрющенка, все узбережжя міста зайняте російськими окупантами, виведеними з Херсону.

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"Там формуються нові частини, які рухаються потім за двома напрямками - північ Донецької області та Пологи/Гуляйполе. В місті почали облаштовувати військові бази, склади. Йде перетворення на потужний військовий логістичний хаб. Це пов'язано з частковим руйнуванням Кримського мосту. Єдина доступна логістична артерія для них, станом на зараз, траса з Ростова до Маріуполя", - підсумував радник мера.

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Росія
Маріуполь
російська армія
окуповані території
Військові новини
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