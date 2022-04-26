РФ погрожує "високоточними" обстрілами Києва в разі застосування Україною британської зброї по російській території
Міноборони Росії заявило, що завдаватиме ударів по "британським радникам", які, на думку країни-агресора, перебувають у Києві
Про це повідомляють РІА Новини.
Там відреагували на заяву міністра збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі щодо того, що Україна має право атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни є агресорами.
"Хочемо наголосити, що пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у разі спроби їхньої реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві", - йдеться у повідомленні.
Росіяни заявлили, що "радники, які знаходяться в українських центрах прийняття рішень у Києві, не будуть проблемою" у разі таких ударів.
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