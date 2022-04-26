РФ погрожує "високоточними" обстрілами Києва в разі застосування Україною британської зброї по російській території

Про це повідомляють РІА Новини.



Там відреагували на заяву міністра збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі щодо того, що Україна має право атакувати об'єкти в Росії, адже росіяни є агресорами.

"Хочемо наголосити, що пряме провокування Лондоном київського режиму на подібні дії, у разі спроби їхньої реалізації, негайно призведуть до нашої пропорційної відповіді. Як ми попереджали, російські збройні сили перебувають у цілодобовій готовності до завдання ударів у відповідь високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття відповідних рішень у Києві", - йдеться у повідомленні.

Росіяни заявлили, що "радники, які знаходяться в українських центрах прийняття рішень у Києві, не будуть проблемою" у разі таких ударів.