РФ поширює фейк про нібито масове зараження ВІЛ серед українських військових через донорську кров від НАТО

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Центр спростовує фейк про спалах серед українських військових ВІЛ-інфекції, нібито пов’язаний із поставленими НАТО у 2022 році 62 тисячами літрів донорської крові, інфікованої ВІЛ, гепатитом В та С.

"Насправді на сайті "Доктор Харків" немає інформації про подібну акцію, а оголошення про тестування, на яке посилаються російські брехуни, жодним чином не говорить про наявність спалаху інфекції", - пояснюють розслідувачі з VoxCheck.

Центр стратегічних комунікацій зазначає, що під час бойових дій, коли йдеться про велику кількість травм, поранень, потреб в оперативних втручаннях і наданні домедичної допомоги, ризик інфікування справді зростає. Але наразі немає підстав говорити про жодне різке епідеміологічне зростання захворюваності.

"Україна має налагоджене ефективне планове донорство, а також логістичні процеси, що дають змогу забезпечувати і постійно поновлювати запаси крові. Новина про "заражену" іноземну кров також не відповідає дійсності. У 2022 році не було жодних поставок в Україну 62 тисяч літрів донорської крові. Цю брехню вигадали пропагандисти кремля", - наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.