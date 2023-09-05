РФ поширює фейк про нібито масове зараження ВІЛ серед українських військових через донорську кров від НАТО
Проросійські Telegram-канали розповсюджують фейкову інформацію з посиланням на оголошення в лікарні "Доктор Харків", що у лавах Збройних сил України нібито зафіксовано спалах ВІЛ-інфекції
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Центр спростовує фейк про спалах серед українських військових ВІЛ-інфекції, нібито пов’язаний із поставленими НАТО у 2022 році 62 тисячами літрів донорської крові, інфікованої ВІЛ, гепатитом В та С.
"Насправді на сайті "Доктор Харків" немає інформації про подібну акцію, а оголошення про тестування, на яке посилаються російські брехуни, жодним чином не говорить про наявність спалаху інфекції", - пояснюють розслідувачі з VoxCheck.
Центр стратегічних комунікацій зазначає, що під час бойових дій, коли йдеться про велику кількість травм, поранень, потреб в оперативних втручаннях і наданні домедичної допомоги, ризик інфікування справді зростає. Але наразі немає підстав говорити про жодне різке епідеміологічне зростання захворюваності.
"Україна має налагоджене ефективне планове донорство, а також логістичні процеси, що дають змогу забезпечувати і постійно поновлювати запаси крові. Новина про "заражену" іноземну кров також не відповідає дійсності. У 2022 році не було жодних поставок в Україну 62 тисяч літрів донорської крові. Цю брехню вигадали пропагандисти кремля", - наголошує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
- Раніше російська пропаганда поширила фейковий ролик нібито від мобільного оператора Київстар, у якому йдеться про "загибель" 400 тис. українських військових.
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