РФ поширює фейк, що Британія введе війська в Україну й контролюватиме проведення операцій у Криму

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Росіяни стверджують, що Лондон прямо братиме участь у плануванні операцій на Чорному морі та в Криму, і контролюватиме їхнє проведення безпосередньо з України.

ЦНС із журналістами проєкту "StopFake" спростовує цей фейк та заявляє, що міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що у довгостроковій перспективі британські інструктори навчатимуть військовослужбовців ЗСУ на території України. Мова про проведення бойових операцій не йдеться.

Такі навчання вже проводяться на територіях країн-союзників, але Шаппс припустив, що у майбутньому програму можна буде перемістити у західні регіони України й вважає за можливе відкриття філій британських оборонних компаній безпосередньо в Україні.

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак уточнив, що найближчим часом британських інструкторів не відряджатимуть в Україну, а також Британія не збирається відправляти свою армію для участі у війні з Росією.