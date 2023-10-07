РФ поширює фейк, що Британія введе війська в Україну й контролюватиме проведення операцій у Криму
Пропагандистські ЗМІ РФ поширюють новини про те, що Велика Британія планує ввести в Україну війська НАТО, щоб безпосередньо контролювати проведення військових операцій
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
Росіяни стверджують, що Лондон прямо братиме участь у плануванні операцій на Чорному морі та в Криму, і контролюватиме їхнє проведення безпосередньо з України.
ЦНС із журналістами проєкту "StopFake" спростовує цей фейк та заявляє, що міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що у довгостроковій перспективі британські інструктори навчатимуть військовослужбовців ЗСУ на території України. Мова про проведення бойових операцій не йдеться.
Такі навчання вже проводяться на територіях країн-союзників, але Шаппс припустив, що у майбутньому програму можна буде перемістити у західні регіони України й вважає за можливе відкриття філій британських оборонних компаній безпосередньо в Україні.
Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак уточнив, що найближчим часом британських інструкторів не відряджатимуть в Україну, а також Британія не збирається відправляти свою армію для участі у війні з Росією.
- У розвідці Великої Британії припускають, що Росія має намір встановити морські міни на підходах до українських портів.
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