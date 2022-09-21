Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Михайло Притула.

"Росіяни не будуть готувати мобілізованих. Ми бачимо на фотографіях військовополонених речові мішки 1945 року з прив’язними на ремінцях плащ-палатками - брезентова ряднина розміром 1,5 на 1,5 метра, в якій треба жити. З усім цим, з каскою вони йдуть у бій, так, як бійці Червоної Армії у 1945 році. Це все, що їм дається. Більше нічого не треба. Пляшка, лопатка - це вся амуніція, бо довго жити їм на полі бою не треба, відповідно і готувати їх там ніхто не буде", - зазначив він.

Притула оцінив, коли на фронті можуть з'явитися перші російські мобілізовані.

"Для того, щоб відмобілізувати, наприклад, полк в тисячу осіб достатньо оргядра у кількості 5-6 осіб і вони це зроблять за буквально 2 дні. Це процеси, які навчені люди роблять швидко. Умундирувати, екіпірувати, підписати документи - на все це піде тиждень. Ще тиждень -10 днів доставка полку ешелонами з Далекого Сходу. А далі пішки будуть йти до передка плюс бюрократія. Десь три тижні потрібно, щоб відмобілізувати більш-менш значиму силу і кинути її в бій", - підсумував експерт.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Пізніше відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що буде мобілізовано 300 тисяч осіб.