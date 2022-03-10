РФ повинна вивести військових із АЕС і не намагатися захопити інші атомні станції або об'єкти ГТС, – Кулеба

Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим висловив сподівання на ухвалення в РФ рішень для запуску гуманітарного коридору та евакуації мирних жителів із Маріуполя.

Також повідомляли, що окупанти намагаються втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи. Існує загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.

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"Лавров порушив тему ядерної безпеки. Я відповів, що до приходу військ РФ з українськими АЕС все було в порядку. Вони функціонували надійно. Україна завжди була і є відповідальним учасником всіх механізмів верифікації МАГАТЕ та договором про нерозповсюдження ядерної зброї", – заявив він.Кулеба також зауважив, що Росія поширює брехню про начебто розробки ядерної зброї Україною. Він додав, що найкраще що Росія може зараз зробити – вивести своїх військових з українських АЕС і дозволити персоналу їх обслуговувати."Будь-які посягання на суверенну владу України, на її території, які стосуються ядерних об'єктів, є неприпустимими. Якщо хтось буде нав'язувати нам модель, за якою ми маємо визнати якесь тимчасове управління росіянами нашими ядерними об'єктами, то ми це відкинемо", – запевнив Кулеба.Міністр закордонних справ України також акцентував на тому, що Росія має демілітаризувати ядерні об'єкти, які зараз намагається контролювати. Кремль повинен відмовитися від спроб захоплення інших АЕС в Україні, або ж об'єктів газової інфраструктури.