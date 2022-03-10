Ми не можемо зупинити війну, якщо РФ цього не бажає, - Кулеба
РФ повинна вивести військових із АЕС і не намагатися захопити інші атомні станції або об'єкти ГТС, – Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров обговорювали під час зустрічі 10 березня питання ядерної безпеки
Про це під час брифінгу повідомив Дмитро Кулеба."Лавров порушив тему ядерної безпеки. Я відповів, що до приходу військ РФ з українськими АЕС все було в порядку. Вони функціонували надійно. Україна завжди була і є відповідальним учасником всіх механізмів верифікації МАГАТЕ та договором про нерозповсюдження ядерної зброї", – заявив він.
Кулеба також зауважив, що Росія поширює брехню про начебто розробки ядерної зброї Україною. Він додав, що найкраще що Росія може зараз зробити – вивести своїх військових з українських АЕС і дозволити персоналу їх обслуговувати.
"Будь-які посягання на суверенну владу України, на її території, які стосуються ядерних об'єктів, є неприпустимими. Якщо хтось буде нав'язувати нам модель, за якою ми маємо визнати якесь тимчасове управління росіянами нашими ядерними об'єктами, то ми це відкинемо", – запевнив Кулеба.
Міністр закордонних справ України також акцентував на тому, що Росія має демілітаризувати ядерні об'єкти, які зараз намагається контролювати. Кремль повинен відмовитися від спроб захоплення інших АЕС в Україні, або ж об'єктів газової інфраструктури.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після перемовин із російським колегою Сергієм Лавровим висловив сподівання на ухвалення в РФ рішень для запуску гуманітарного коридору та евакуації мирних жителів із Маріуполя.
- Також повідомляли, що окупанти намагаються втрутитися в роботу об'єктів газотранспортної системи. Існує загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.
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