РФ прагне взяти реванш за програш Радянського Союзу в холодній війні, - Кулеба
Очільник МЗС Дмитро Кулеба заявив, що своїми діями РФ намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні, і від того, як ЄС пройде цю безпекову кризу, залежить майбутнє Європи
Про це він заявив на брифінгу.
"Без перебільшення Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні", - зауважив Дмитро Кулеба.
За його словами, сьогодні йдеться про захист усієї безпекової архітектури Європи.
"Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежить майбутнє безпеки Європи та кожної окремої країни ЄС", - наголосив міністр.
- Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що головна мета Росії - дестабілізація ситуації в Україні.
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