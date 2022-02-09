РФ прагне взяти реванш за програш Радянського Союзу в холодній війні, - Кулеба

Про це він заявив на брифінгу.



"Без перебільшення Росія намагається взяти реванш за програш СРСР у холодній війні", - зауважив Дмитро Кулеба.



За його словами, сьогодні йдеться про захист усієї безпекової архітектури Європи.



"Від того, як велика європейська спільнота пройде цю кризу, залежить майбутнє безпеки Європи та кожної окремої країни ЄС", - наголосив міністр.

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що головна мета Росії - дестабілізація ситуації в Україні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb