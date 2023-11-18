РФ припинила обмін полоненими з метою розхитати суспільство в Україні, - координаційний штаб

Про це розповів керівник пресслужби Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко, пише НВ.

У серпні, за словами Яценка, додому повернулися 22 українські військові. При цьому раніше обміни відбувалися практично кожного місяця.

Він зазначив, що українська сторона готова обмінювати, військовополонених у нас багато: "Наші місця утримання заповнюються, і нам зовсім не потрібно тримати цих російських військовополонених. Ми б з радістю обміняли їх хоч завтра на наших захисників".

Яценко додав, що умови, в яких наші захисники перебувають у Росії, значно гірші за ті умови, які пропонуємо ми, як європейська країна, яка дотримується третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

"Причини можуть бути також у тому, що Росія намагається розхитати українське суспільство, намагається переконати рідних військовополонених у тому, що обміни не відбуваються через перешкоди з українського боку. Закликає до якихось масових акцій. І в такий спосіб вони використовують військовополонених як ще один важіль впливу на українців.

Ми не сидимо склавши руки, ми постійно намагаємось працювати активно. Координаційний штаб під керівництвом Кирила Буданова намагається знаходити різні аргументи для того, щоб цей процес пішов та змогли отримати наших людей назад. Є різні варіанти, над якими ми працюємо, і процес постійно йде", - заявив речник координаційного штабу.