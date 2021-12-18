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Головна війна з Росією РФ продовжує стягувати війська до кордону з Україною, - дослідження Atlantic Council

РФ продовжує стягувати війська до кордону з Україною, - дослідження Atlantic Council

18 грудня, 2021 субота
13:10
війна з Росією російські війська

Російські війська продовжують рух поблизу кордону з Україною

Про це йдеться у дослідженні лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab) Atlantic Council, передає Радіо Свобода.

Дослідники за допомогою соцмереж та супутників простежили пересування військ РФ та виявили, що підрозділи Центрального військового округу продовжують використовувати залізницю, щоб пересувати обладнання у напрямку локацій біля українського кордону

Помічено переміщення підрозділів із району Санкт-Петербурга до Курська (приблизно 100 км від кордону).

"Враховуючи велику кількість техніки, що накопичується біля кордону з Україною, та порівняно невеликий розмір відомих таборів, панівна теорія стверджує, що існує кілька інших не виявлених невеликих таборів, на кшталт того що був помічений у Курську, розкиданих по Курській та Брянській областях", – заявляють у DFRLab.

Автори стверджують про "нову активність" поблизу Курська, Брянська, Валуйків та Клєтні.

"Існують прогалини в моніторингу переміщення військових, про що свідчать спостереження в Брянській області, де були помічені броньовані потяги, які рухалися до Клинців, але потім їх не вдалося знайти. Подібні випадкові свідчення свідчать про ймовірність того, що Росія переміщує більше обладнання, ніж розгортає, але це не повинно відволікати від того факту, що є конкретні документальні докази значного нагромадження поблизу України", – йдеться в підсумках публікації.

  • Радник президента США Джейк Салліван заявив, що президент Росії Володимир Путін поки не прийняв рішення щодо вторгнення до України.

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російські війська
вторгнення в Україну
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