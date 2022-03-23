РФ проводить перегрупування військ для відновлення контрнаступів, – Міноборони Великої Британії
Російські війська в Україні проводять перегрупування, перш ніж продовжити великомасштабні наступальні операції.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Розвідка Великої Британії зазначає, що при цьому на півночі країни бою залишаються в основному статичними
"Російські війська намагаються охопити українські сили на сході країни, просуваючись з боку Харкова на півночі і Маріуполя на півдні. Російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв і просунутися на захід у напрямку Одеси", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти активно застосовують ракети й авіацію, у Білорусі військова техніка РБ і РФ переміщується до українського кордону, а небайдужі білоруси частково вивели з ладу залізничне сполучення між Україною та Білоруссю.
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