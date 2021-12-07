РФ робитиме щось болюче для України, але щоб не наразитися на жорсткі санкції Заходу, - аналітикиня
Політична аналітикиня Марія Золкіна вважає, що Росія не піде на масштабне вторгнення до України
Про це вона заявила у ефірі програми "Підсумки з Анною Валевською" на Еспресо.TV.
"Більш-менш жорсткі санкції, які не будуть вбивчими, але будуть відчутними для Росії. Вони стосуються і SWIFT, і обмеження російського рубля на міжнародних фінансових ринках - це може бути відповіддю на дуже агресивні дії РФ. Росія це розуміє, їй це не потрібно", - вважає Золкіна.
На її думку, Росія влаштовуватиме специфічні акції ескалації, зокрема на лінії розмежування на Донбасі.
"Можливо, спробує відвоювати певну частину в Донецькій і Луганській області. В такий спосіб вона і підвищить градус напруги, але не наразить себе на ті "пекельні" санкції, які стосуються обмежень на фінансові операції. Якщо б Росія пішла на новий повномастштабний наступ на нових ділянках суходолу, заблокувала б акваторію Чорного моря для України, окупувала б Азовське море, застосувала авіацію, то тоді б Захід застосував ці жорсткі санкції", - заявила аналітикиня.
Вона вважає, що Росії "було б вигідніше використати Донбас як плацдарм нібито для переможної воєнної операції, спробувати змінити лінію розмежування"
"Зробити щось, що буде болючим для України і примушуватиме владу пропонувати Росії зустрічі. При цьому, цього не буде достатньо для Заходу, щоб застосувати ці санкції, якими зараз РФ лякають", - підсумувала Золкіна.
- Нагадаємо, Байден і Путін спілкувалися у форматі відеозв'язку 7 грудня. Одним із головних питань спільного обговорення було посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.
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