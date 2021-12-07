РФ робитиме щось болюче для України, але щоб не наразитися на жорсткі санкції Заходу, - аналітикиня

Про це вона заявила у ефірі програми "Підсумки з Анною Валевською" на Еспресо.TV.



"Більш-менш жорсткі санкції, які не будуть вбивчими, але будуть відчутними для Росії. Вони стосуються і SWIFT, і обмеження російського рубля на міжнародних фінансових ринках - це може бути відповіддю на дуже агресивні дії РФ. Росія це розуміє, їй це не потрібно", - вважає Золкіна.



На її думку, Росія влаштовуватиме специфічні акції ескалації, зокрема на лінії розмежування на Донбасі.



"Можливо, спробує відвоювати певну частину в Донецькій і Луганській області. В такий спосіб вона і підвищить градус напруги, але не наразить себе на ті "пекельні" санкції, які стосуються обмежень на фінансові операції. Якщо б Росія пішла на новий повномастштабний наступ на нових ділянках суходолу, заблокувала б акваторію Чорного моря для України, окупувала б Азовське море, застосувала авіацію, то тоді б Захід застосував ці жорсткі санкції", - заявила аналітикиня.



Вона вважає, що Росії "було б вигідніше використати Донбас як плацдарм нібито для переможної воєнної операції, спробувати змінити лінію розмежування"



"Зробити щось, що буде болючим для України і примушуватиме владу пропонувати Росії зустрічі. При цьому, цього не буде достатньо для Заходу, щоб застосувати ці санкції, якими зараз РФ лякають", - підсумувала Золкіна.

Нагадаємо, Байден і Путін спілкувалися у форматі відеозв'язку 7 грудня. Одним із головних питань спільного обговорення було посилення російської військової присутності на кордоні з Україною.

Байден попередив Путіна про відповідь у разі нападу на Україну

Після розмови з російським президентом Байден планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Також Байден планує поговорити із лідерами європейських країн.