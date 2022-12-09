Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, 8 грудня НАЕК "Енергоатом" повідомив, що російські війська перекинули кілька систем РСЗВ "Град" до реактора №6 і сухого сховища палива на ЗАЕС. В Енергоатомі заявили, що російські війська, швидше за все, планують застосувати системи "Град" для ударів по Нікополі та Марганцю Дніпропетровської області.

Аналітики ISW нагадали, що попередні опубліковані супутникові кадри підтверджують, що російські сили зберігають військову техніку, зокрема, боєприпаси, бронетранспортери, зенітні гармати та інше озброєння на території ЗАЕС.

"Розміщення нового обладнання на ЗАЕС може бути спробою заспокоїти чутки російських націоналістично налаштованих військкорів про можливий вихід Росії із ЗАЕС, який Кремль двічі заперечував за останні 10 днів", - вважають експерти.

27 листопада президент Енергоатому Петро Котін повідомив, що є ознаки того, що окупанти збираються залишити ЗАЕС. У Кремлі цю інформацію заперечили.

2 грудня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив сподівання, що ситуацію навколо ЗАЕС вдасться вирішити до кінця року.

А 6 грудня у Росатомі заявили, що не передадуть МАГАТЕ контроль над Запорізькою АЕС, оскільки організація нібито не має мандату на управління ядерними станціями.

Вже 7 грудня російські загарбники завезли на територію Запорізької атомної електростанції кілька реактивних систем залпового вогню "Град" та розмістили поблизу сховища відпрацьованого ядерного палива.

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