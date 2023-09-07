РФ розсилає українцям у месенджері Signal заклики здаватися в полон окупантам
РФ запустила чергову інформаційно-психологічну операцію: у месенджері Signal українцям розсилають повідомлення із закликами здаватися у російський полон
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Українські користувачі Signal, який використовують військовослужбовці, отримали розсилку із закликом "обрати життя" за певною частотою. Це - частота, за якою українці буцімто можуть добровільно здатися в полон", - йдеться у повідомленні.
У СтратКомі ЗСУ вказують, що таким чином РФ мавпує український проєкт "Хочу жить", запущений українською розвідкою у 2022 році. Станом на 26 серпня росіяни подали понад 24 тисячі заявок, у яких висловили бажання здатися у полон.
"При цьому в Україні є табір утримання російських військовополонених за усіма стандартами Женевських конвенцій – із руханкою, триразовим харчуванням, із бібліотекою, спортмайданчиками і басейном, у якому плавають коропи. До цього табору є доступ і у Червоного Хреста, і у ЗМІ", - зазначили у СтратКомі.
Там наголосили, що натомість до українських військовополонених у РФ ставляться жахливо: бʼють, катують електрострумом, тримають голодними, відмовляють в медичній допомозі та знущаються психологічно. Крім того, сторонні організації, включно з ООН та Червоним Хрестом, не мають доступу до місць їхнього утримання.
У СтратКомі нагадали про теракт, вчинений Росією в окупованій Оленівці: у колонії у липні 2022 пролунав вибух, що забрав життя щонайменше 53 українських військових полонених.
"Тож всі заклики росіян здатися, щоб "залишитися в живих" – лише порожні слова. Обрати Росію – означає обрати смерть", - додали у СтратКомі.
- 12 липня стало відомо, що від початку контрнаступу з українськими військовими почали масово виходити на зв'язок родичі з РФ. Це є частиною інформаційних спецоперацій ворога. Використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались радянські спецслужби. Нині їх масово використовують російські спецслужби.
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