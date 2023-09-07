РФ розсилає українцям у месенджері Signal заклики здаватися в полон окупантам

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Українські користувачі Signal, який використовують військовослужбовці, отримали розсилку із закликом "обрати життя" за певною частотою. Це - частота, за якою українці буцімто можуть добровільно здатися в полон", - йдеться у повідомленні.

У СтратКомі ЗСУ вказують, що таким чином РФ мавпує український проєкт "Хочу жить", запущений українською розвідкою у 2022 році. Станом на 26 серпня росіяни подали понад 24 тисячі заявок, у яких висловили бажання здатися у полон.

"При цьому в Україні є табір утримання російських військовополонених за усіма стандартами Женевських конвенцій – із руханкою, триразовим харчуванням, із бібліотекою, спортмайданчиками і басейном, у якому плавають коропи. До цього табору є доступ і у Червоного Хреста, і у ЗМІ", - зазначили у СтратКомі.

Там наголосили, що натомість до українських військовополонених у РФ ставляться жахливо: бʼють, катують електрострумом, тримають голодними, відмовляють в медичній допомозі та знущаються психологічно. Крім того, сторонні організації, включно з ООН та Червоним Хрестом, не мають доступу до місць їхнього утримання.

У СтратКомі нагадали про теракт, вчинений Росією в окупованій Оленівці: у колонії у липні 2022 пролунав вибух, що забрав життя щонайменше 53 українських військових полонених.

"Тож всі заклики росіян здатися, щоб "залишитися в живих" – лише порожні слова. Обрати Росію – означає обрати смерть", - додали у СтратКомі.