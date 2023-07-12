Про це LIGA.net розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Використання особистих і родинних контактів – метод, яким активно користувались радянські спецслужби. Нині їх масово використовують російські спецслужби.

Будь-який контакт росіян із військовослужбовцями або їхніми родичами є контрольованим або навмисно організованим, зазначив Юсов. Це означає, що інформація, яку передають навіть родичам, потрапляє до ворога.

На контакт намагаються вийти родичі, знайомі, одногрупники, однокласники під будь-якими приводами, додає представник ГУР. Були випадки, коли на зв'язок виходили люди, які не бачились і не чулись десятиліттями.

Що активнішим стає контрнаступ, то інтенсивнішими будуть спроби емоційно тиснути на захисників України та українців, переконаний Юсов.

"Ми побачимо ще величезну кількість абсолютно неймовірних і огидних спроб Росії реалізовувати ІПСО проти України та українців. Як на території України, так і за кордоном", - резюмував представник ГУР.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу.

10 липня повідомлялося, що ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку 24 км², на півдні - 169 км².

Станом на вечір 11 липня на Бахмутському напрямку тривали важкі бої, проте під щільним вогнем авіації та артилерії противника, українські захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Григорівка та східніше Оріхово-Василівки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Хромове, Часів Яр та Іванівське Донецької області.

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