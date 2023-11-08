РФ руйнує опору європейської безпеки своїм виходом з Договору про звичайні збройні сили в Європі, - МЗС Німеччини

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини у своїй заяві.

"Сьогодні вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) набуває юридичної сили. Цим Росія руйнує ще одну опору нашої європейської безпеки та архітектури контролю над озброєннями, яка була спрямована на обмеження звичайних озброєнь у Європі. У результаті виходу Росії подальша імплементація ДЗЗСЄ втратить більшість переваг політики безпеки та контролю над озброєннями", - йдеться у заяві.

У відомстві також додаюь, що головною метою ДЗЗСЄ є забезпечення збалансованого потенціалу звичайних сил у Європі, який не може бути досягнутий без участі Росії.

Федеральний уряд Німеччини у координації з НАТО 7 листопада призупиняє дію ДЗЗСЄ, проте країна та її союзники прямо не виходять з договору.

В МЗС країни зазначили, що у разі кардинальної зміни поведінки Росії залишається можливим поновлення виконання ДЗЗСЄ.

"Федеральний уряд, як і його союзники по НАТО, залишається відданим безпеці Європи. Це також включає один із центральних принципів Договору ЗЗСЄ, а саме ефективний контроль над озброєннями звичайних збройних сил у Європі. Тому Німеччина готова продовжувати певні заходи ДЗЗСЄ, такі як обмін даними, із зацікавленими європейськими державами. Крім того, федеральний уряд має намір продовжувати дотримуватись національних верхніх обмежень для систем озброєнь, які охоплюються ДЗЗСЄ", - зауважило міністерство у заяві.