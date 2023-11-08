Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ РФ руйнує опору європейської безпеки своїм виходом з Договору про звичайні збройні сили в Європі, - МЗС Німеччини

РФ руйнує опору європейської безпеки своїм виходом з Договору про звичайні збройні сили в Європі, - МЗС Німеччини

8 листопада, 2023 середа
04:51
Світ мобілізовані росіяни

У результаті виходу Росії подальша імплементація Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) втратить більшість переваг політики безпеки та контролю над озброєннями

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини у своїй заяві.

"Сьогодні вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) набуває юридичної сили. Цим Росія руйнує ще одну опору нашої європейської безпеки та архітектури контролю над озброєннями, яка була спрямована на обмеження звичайних озброєнь у Європі. У результаті виходу Росії подальша імплементація ДЗЗСЄ втратить більшість переваг політики безпеки та контролю над озброєннями", - йдеться у заяві.

У відомстві також додаюь, що головною метою ДЗЗСЄ є забезпечення збалансованого потенціалу звичайних сил у Європі, який не може бути досягнутий без участі Росії.

Федеральний уряд Німеччини у координації з НАТО 7 листопада призупиняє дію ДЗЗСЄ, проте країна та її союзники прямо не виходять з договору.

В МЗС країни зазначили, що у разі кардинальної зміни поведінки Росії залишається можливим поновлення виконання ДЗЗСЄ.

"Федеральний уряд, як і його союзники по НАТО, залишається відданим безпеці Європи. Це також включає один із центральних принципів Договору ЗЗСЄ, а саме ефективний контроль над озброєннями звичайних збройних сил у Європі. Тому Німеччина готова продовжувати певні заходи ДЗЗСЄ, такі як обмін даними, із зацікавленими європейськими державами. Крім того, федеральний уряд має намір продовжувати дотримуватись національних верхніх обмежень для систем озброєнь, які охоплюються ДЗЗСЄ", - зауважило міністерство у заяві.

  • Президент Росії Володимир Путін 2 листопада підписав закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
  • У вівторок, 7 листопада, Росія остаточно "без жалю і з упевненістю у своїй правоті" вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ).
  • Країни-члени НАТО засудили вихід Росії з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) та оголосили про призупинення участі у ньому.
Росія
зброя
НАТО
Читайте також:
корабель рф
7 листопада, 2023 вiвторок
Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі
Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
5 листопада, 2023 неділя
Як ФСБ готує свої ІПСО, фальшуючи Шевченка
Загибель помічника Залужного Чистякова
6 листопада, 2023 понедiлок
Помічник Залужного загинув внаслідок вибуху в Київській області
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
8 листопада
05:43
суд гаага
У РФ оголосили в розшук ще одного суддю, який видав ордер на арешт Путіна
05:19
Сектор Гази
Ізраїль планує зруйнувати мережу тунелів бойовиків ХАМАСу
04:35
МВФ
Розвиток економіки України визначатиметься інтенсивністю війни, - МВФ
04:15
газ
Фінляндія планує заборонити імпортувати скраплений природний газ з Росії
04:02
Міжнародна організація фіксує рекордно низький показник виробництва вина у світі
03:33
Молдова надаватиме безоплатну медичну допомогу для дітей біженців з України
03:05
російські окупанти
РФ попри санкції купила в ЄС і США 7,3 тис. одиниць вогнепальної зброї і 8 млн патронів, - ЗМІ
02:40
Ілон Маск
Маск шукає добровольця, щоб вбудувати в мозок комп'ютер
02:31
Сенат США
У Сенаті США заблокували проєкт допомоги Ізраїлю, що не включає допомогу Україні
01:52
Авдіївка, коксохімічний комбінат
Україна евакуювала з Авдіївського коксохімічного заводу 16 останніх співробітників
01:40
ЗСУ загиблі
Добровольця з Латвії, який загинув під Лиманом, поховали на батьківщині
01:08
Прапор США
Держдеп США назвав позицію Зеленського про недоречність виборів під час війни відповідною Конституції
00:27
посівна аграрії
Україна отримає від Світового банку $700 млн на гранти і кредити для сільгоспвиробників
00:12
Інфографіка
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"
00:09
Володимир Зеленський
Зеленський: готуємо подальші кроки після звіту ЄС про виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
2023, вiвторок
7 листопада
23:59
Оновлено
Араухо (праворуч), Барселона - Шахтар
"Мілан" переміг ПСЖ, а "Шахтар" - "Барселону". Результати усіх матчів ЛЧ 7 листопада
23:22
Латвія
Російський літак порушив простір Латвії, МЗС викликало представника РФ
23:03
Оновлено
Діпфейк з Валерієм Залужним
Мережею шириться діпфейк із нібито Залужним і закликом до збройного повстання
22:29
Загибель помічника Залужного Чистякова
Розслідувати загибель помічника Залужного Частякова доручили ДБР
22:17
Африканська чума свиней
На Полтавщині виявили африканську чуму свиней
22:02
евакуація
З Гази евакуювали першу групу українців, - Суспільне
21:41
Георгій Судаков та Рональд Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" сенсаційно обіграв "Барселону" в Лізі чемпіонів
21:41
Данило Сікан проти Рональда Араухо (праворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" - "Барселона" 1:0. Онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:37
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
​​Тиск на РФ і форма мирного співіснування: дипломат Огризко про можливі результати зустрічі Байдена та Сі
21:29
Дмитро Кулеба
Є сигнал із Єврокомісії щодо відкриття перемовин про вступ України в ЄС у грудні, - Кулеба
21:27
коронавірус
В Україні зареєстрували перший випадок коронавірусу різновиду "Пірола"
21:02
Coca-Cola
Парламент Туреччини прибрав продукти Coca-Cola та Nestle зі своїх ресторанів за нібито підтримку Ізраїлю
20:59
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Майор запасу НГУ розповів, яка кількість солдатів РФ перебуває на лінії фронту
20:58
Аналітика
Сергій Згурець
Деталі та наслідки атаки по заводу "Залив" у Керчі та влучання в російський ракетний корвет "Аскольд". Колонка Сергія Згурця
20:11
Оновлено
Нідерланди перекинули у Румунію перші F-16 для навчання пілотів з України
20:05
"Шахтар", Ліга чемпіонів
"Шахтар" домовився про благодійний матч у Японії
20:01
OPINION
Галина Пагутяк
Зближення з історією
19:48
окупанти
РФ на чотирьох напрямках вела безуспішні штурмові дії, - Генштаб
19:21
Вадим Гутцайт
Міністр спорту Гутцайт утратить свою посаду, - нардеп Железняк
19:20
Оновлено
Угорщина - ЄС
Мовне питання: Угорщина планує накласти вето на переговори про вступ України до ЄС, Кулеба відреагував
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 622-го дня війни: вибухи в Донецьку, атака дронів на Крим та успіхи ЗСУ на Херсонщині
18:55
Зустріч Махмуда Аббаса та Ентоні Блінкена в Аммані
На президента палестинської національної адміністрації Махмуда Аббаса здійснено замах: поранено охоронця
18:43
Нікопольщина, обстріл
РФ вдарила дронами та артилерією по Нікопольщині. Пошкоджено 27 будинків, поранено жінку
18:30
Огляд
пункт пропуску на кордоні з Польщею
Польські перевізники блокують кордон: причини та можливі рішення
18:28
Уряд спростив оформлення тимчасового дозволу на виїзд дитини за кордон
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV