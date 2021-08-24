РФ сформує в окупованому Криму десантно-штурмовий полк

Про це повідомляють росЗМІ.

Командувач повітряно-десантними військами (ПДВ) генерал-полковник Андрій Сердюков зазначив, що нова військова частина перебуватиме у складі 7-ї десантно-штурмової (гірської) дивізії (Новоросійськ).

"Указ президента РФ про формування полку підписано, є виконавча директива начальника Генерального штабу, відповідно до неї (десантно-штурмовий, - ред.) полк в Криму буде сформовано до грудня поточного року", - сказав він.

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