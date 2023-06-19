РФ скористалася підривом Каховської ГЕС, аби перекинути війська на інші напрямки фронту, – британська розвідка
Російська окупаційна армія скористалася підривом Каховської ГЕС, аби провести передислокацію та посилити інші напрямки, зокрема Запорізький і Бахмутський
Про це міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.
Так, останні десять днів Росія, швидше за все, почала перекидати частини своїх військ угрупування "Дніпро" зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямів.
За даними британської розвідки, перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.
У Кремлі думають, що ЗСУ не зможуть форсувати Дніпро.
"Передислокація угруповання "Дніпро", ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені", - зазначають у міноборони Британії.
-
6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
-
Станом на 18 червня було відомо про 17 загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе