Про це міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

Так, останні десять днів Росія, швидше за все, почала перекидати частини своїх військ угрупування "Дніпро" зі східного берега Дніпра для посилення Запорізького та Бахмутського напрямів.

За даними британської розвідки, перекидання потенційно задіє кілька тисяч військовослужбовців 49-ї армії, включаючи її 34-у окрему мотострілецьку бригаду, а також підрозділи ВДВ та морської піхоти.

У Кремлі думають, що ЗСУ не зможуть форсувати Дніпро.

"Передислокація угруповання "Дніпро", ймовірно, відображає думку Росії про те, що велика українська атака через Дніпро тепер менш імовірна після обвалення Каховської греблі і спричиненої цим повені", - зазначають у міноборони Британії.