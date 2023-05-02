Про це інформує речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого в ефірі телемарафону.

"Безперечно в традиції російських можновладців постійно встановлювати якісь досягнення до якихось дат. Щоправда, ці традиції круто міняють Сили оборони України, які не дають це зробити", - наголосив Череватий.

Військовий зауважив, що ворог постійно намагається підлаштувати під дати якісь свої "перемоги".

"Вони (росіяни - ред.) скоро встановлять рекорд Гіннесса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти. Пам'ятаєте, до кінця березня вони мали взяти весь Донбас, хотіли взяти Донецьку та Луганську області", - каже представник Східного угруповання військ.

Спікер ЗСУ нагадав, що перші дати про взяття міста Бахмут Донецької області були оголошені ще в липні того року, відтак бої там тривають й досі.

"Я знаю, що наші Сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю", - сказав речник.

Череватий додав, що ворог вже має почати відлік часу, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ.