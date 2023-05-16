Про це інформує Reuters.

"Обговорюється питання будівництва газопроводу з Росії через північні території Казахстану до Китаю, попередньо визначено маршрут, обговорюються умови будівництва газопроводу", - сказав міністр енергетики Казахстану Алмасадам Саткалієв.

Трубопровід допоможе Росії, яка постраждала від західних санкцій через вторгнення в Україну, збільшити продаж своїх енергоносіїв і товарів до Азії. Експорт російського газу до Європи, яка раніше була основним його покупцем, минулого року скоротився майже вдвічі.

Щоб компенсувати втрату, РФ намагається налагодити тісні торговельні та політичні зв'язки з Азією, яка стала основним покупцем російської нафти та основним джерелом доходів Росії.

Прагнучи збільшити продажі природного газу до Китаю, Москва веде переговори з Пекіном про будівництво другого газопроводу "Сила Сибіру-2" з річною потужністю 50 млрд кубометрів, що відповідає 55 млрд кубометрів пропускної спроможності пошкодженого газопроводу "Північний потік-1".

Минулого року "Газпром" також погодився постачати китайському державному енергетичному гіганту CNPC 10 млрд кубометрів газу на рік із далекосхідного російського острова Сахалін. Зараз Росія здійснює поставки до Китаю єдиним маршрутом - трубопроводом "Сила Сибіру", який до 2025 року має вийти на повну річну потужність 38 млрд кубометрів.