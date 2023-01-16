РФ тричі застосовувала ракети Х-22 для ударів по цивільних об'єктах в Україні, усі провадження об'єднаємо в одну справу, - генпрокурор
Правоохоронні органи об'єднають провадження щодо ударів російських ударів ракетами Х-22 по цивільних об'єктах - у Дніпрі, Кременчуці та на Одещині
Про це на брифінгу у Дніпрі заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, передає Еспресо.TV.
"Ми знайдемо кожного, хто має стосунок до цієї страшної події (ракетний удар по Дніпру, - ред.). Нам достеменно відомо, хто віддавав наказ на знищення цього житлового будинку. Ракета Х-22, якою був знищений цей будинок, на 99% має такий же тип, як і ракети застосовані у інших випадках. 27 червня, Кременчук, ТЦ "Амстор". 1 липня, житловий будинок в Сергіївці, Одеська область. На цьому тижні буде рішення щодо об'єднання всіх проваджень щодо загибелі людей та руйнування цивільних об'єктів, пов'язана із застосуванням цієї ракети. Вона є фактично гіперзвуковою. Вона не є точною зброєю. В усіх трьох випадках - жодного військового об'єкту поруч, далеко від лінії фронту. Це доводить те, що країна-агресор принципово знищує український народ", - розповів він.
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