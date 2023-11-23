РФ убила цивільних у Торецьку і Часовому Яру та поранила в Авдіївці

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними прокуратури, зранку російські війська продовжили обстріл Авдіївки.

"Внаслідок розриву снаряда місцевий мешканець 67 років, який під час обстрілу перебував на вулиці, дістав поранення грудної клітини. Потерпілого доставили до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", — зазначили в прокуратурі.

Також військові РФ обстріляли місто Часів Яр. Від отриманих тілесних ушкоджень на території приватного домоволодіння загинув 59-річний чоловік.

Під вогнем російських окупантів було й селище Північне у Торецькій громаді, там зазнав смертельних поранень 49-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, населені пункти окупанти обстріляли з артилерії. Вибухами пошкоджено житлові будинки та кафе.