Про це розповів координатор групи родин полонених військових медиків Андрій Кривцов у етері Еспресо.

За його словами, обмін військовополоненими був морально важким, адже офіційні представники України дізналися про нього 4 лютого. Проте родинам бранців росіяни повідомили ще 1 лютого.

“Причому це була дуже добре розіграна провокація Росії. Увечері декільком родинам подзвонили, дали слухавку - і вони почули голос рідної, близької людини. Декілька хвилин розмови, людина повідомляє, що перебуває зараз на кордоні. Потім слухавку бере представник РФ і повідомляє, що Україна відмовляється забирати наших військових, вимагає замість них надати азовців, а якщо люди не підуть під стіни офіційної будівлі влади, не зберуться на мітинги до ранку, то росіяни повернуться з полоненими назад до тюрми", - наголосив Андрій Кривцов.

Він зауважив, що головною метою російської провокації було створити враження, нібито для України цінні лише азовці, а інших солдатів країна не хоче повертати.