РФ улаштувала провокацію під час обміну військовополоненими 4 лютого, - координатор групи родин полонених військових медиків
Росіяни вчинили провокацію під час обміну полоненими 4 лютого, щоб показати, ніби Україна цінує лише азовців, а інших військових повертати не хоче
Про це розповів координатор групи родин полонених військових медиків Андрій Кривцов у етері Еспресо.
За його словами, обмін військовополоненими був морально важким, адже офіційні представники України дізналися про нього 4 лютого. Проте родинам бранців росіяни повідомили ще 1 лютого.
“Причому це була дуже добре розіграна провокація Росії. Увечері декільком родинам подзвонили, дали слухавку - і вони почули голос рідної, близької людини. Декілька хвилин розмови, людина повідомляє, що перебуває зараз на кордоні. Потім слухавку бере представник РФ і повідомляє, що Україна відмовляється забирати наших військових, вимагає замість них надати азовців, а якщо люди не підуть під стіни офіційної будівлі влади, не зберуться на мітинги до ранку, то росіяни повернуться з полоненими назад до тюрми", - наголосив Андрій Кривцов.
Він зауважив, що головною метою російської провокації було створити враження, нібито для України цінні лише азовці, а інших солдатів країна не хоче повертати.
- 4 лютого Україна повернула з російського полону 116 захисників, серед яких є оборонці Маріуполя, херсонські партизани та снайпери з Бахмутського напрямку.
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