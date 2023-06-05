РФ уранці обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства

Про це інформує начальник ОВА Олександр Прокудін.

"Через обстріл Херсона загинув мирний житель. Близько 10 ранку армія РФ знову обстріляла обласний центр – влучили в одне з підприємств", – пише очільник області.

Повідомляється, що ворожі снаряди травмували 55-річного охоронця, який перебував на робочому місці.

Через травми несумісні з життям чоловік загинув.