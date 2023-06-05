РФ уранці обстріляла Херсон: загинув охоронець підприємства
Уранці 5 травня російські війська гатили по місту Херсон. Унаслідок обстрілу загинув охоронець підприємства
Про це інформує начальник ОВА Олександр Прокудін.
"Через обстріл Херсона загинув мирний житель. Близько 10 ранку армія РФ знову обстріляла обласний центр – влучили в одне з підприємств", – пише очільник області.
Повідомляється, що ворожі снаряди травмували 55-річного охоронця, який перебував на робочому місці.
Через травми несумісні з життям чоловік загинув.
- На Херсонщині двоє дітей отримали важкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета на ігровому майданчику.
- Російські військові за добу, 3 червня, 65 разів обстріляли Херсонщину. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, церкви, адмінбудівлі та медзаклад. Також поранено 5 людей, з яких 2 діти.
- Також у неділю, 4 червня, росіяни з авіації обстріляли Херсонщину, внаслідок чого було поранено жінку.
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