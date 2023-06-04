Росіяни обстріляли Херсонщину та Харківщину, є поранені

Херсонщина

Про обстріл повідомила Херсонська ОВА.

Зазначається, ворог обстріляв населений пункт Веселе керованими авіабомбами, було зруйновано приміщення сільськогосподарського підприємства. Жінка 64-років зазнала легких поранень.

Противник також атакував Берислав, удар прийшовся по території заводу.

Харківщина

Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив, що о 14:30 ворог обстріляв селище з артилерії. Пошкоджень зазнав Будинок дитячої та юнацької творчості, вибито 10 вікон та вхідні двері.

Також. поранень зазнало двоє людей: чоловік 1983 року народження та жінка 1985 року народження, вони в момент обстрілу були на подвір’ї. Коваленко повідомив, що у них легкі осколкові поранення рук та ніг, контузія, але стан не важкий.

"Таких "прильотів" по селищу не було вже кілька місяців. Вони просто били навмання. Увесь Золочів обстрілювали, снаряди падали в різних місцях", - розповів селищний голова.

Фото: Слобідський край