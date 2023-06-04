Росіяни обстріляли Херсонщину та Харківщину, є поранені
У неділю, 4 червня, росіяни з авіації обстріляли Херсонщину, внаслідок чого було поранено жінку. Під обстріл потрапив також Золочів, що на Харківщині, поранено двох людей
Херсонщина
Про обстріл повідомила Херсонська ОВА.
Зазначається, ворог обстріляв населений пункт Веселе керованими авіабомбами, було зруйновано приміщення сільськогосподарського підприємства. Жінка 64-років зазнала легких поранень.
Противник також атакував Берислав, удар прийшовся по території заводу.
Харківщина
Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко повідомив, що о 14:30 ворог обстріляв селище з артилерії. Пошкоджень зазнав Будинок дитячої та юнацької творчості, вибито 10 вікон та вхідні двері.
Також. поранень зазнало двоє людей: чоловік 1983 року народження та жінка 1985 року народження, вони в момент обстрілу були на подвір’ї. Коваленко повідомив, що у них легкі осколкові поранення рук та ніг, контузія, але стан не важкий.
"Таких "прильотів" по селищу не було вже кілька місяців. Вони просто били навмання. Увесь Золочів обстрілювали, снаряди падали в різних місцях", - розповів селищний голова.
Фото: Слобідський край
- Російські військові за добу, 3 червня, 65 разів обстріляли Херсонщину. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, церкви, адмінбудівлі та медзаклад. Також поранено 5 людей, з яких 2 діти.
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