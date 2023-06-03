На Херсонщині росіяни вдарили по приватних будинках, двох церквах та медзакладу: поранено 5 людей, з них 2 дитини
Російські військові за добу 65 разів обстріляли Херсонщину. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, церкви, адмінбудівлі та медзаклад. Також поранено 5 людей, з яких 2 діти
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Протягом минулої доби, 2 червня, російські військові здійснили 65 обстрілів по Херсонській області, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
Також ворог 5 разів обстріляв місто Херсон, випустивши 29 снарядів.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району", - йдеться у повідомлені.
Унаслідок обстрілу 5 мирних жителів отримали поранення, серед них 2 дитини.
Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 81 особу.
- Нагадаємо, що росіяни в окупованому Криму можуть готувати провокацію на хімічному заводі в Армянську. В разі вибуху відбудеться викид великої кількості отруйних речовин.
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