Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Протягом минулої доби, 2 червня, російські військові здійснили 65 обстрілів по Херсонській області, випустивши 265 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

Також ворог 5 разів обстріляв місто Херсон, випустивши 29 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, обстріляли дві церкви, амбулаторію та три адміністративні будівлі Бериславського району", - йдеться у повідомлені.

Унаслідок обстрілу 5 мирних жителів отримали поранення, серед них 2 дитини.

Також Прокудін повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 81 особу.