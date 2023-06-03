Херсонщина: двоє дітей важко поранені від вибуху невідомого предмета на ігровому майданчику
На Херсонщині двоє дітей отримали важкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета на ігровому майданчику
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram
"У Загорянівці через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей. У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота. Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики", - йдеться у повідомленні.
За словами очільника ОВА, дітей доставили до лікарні.
"Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують", – повідомив Прокудін.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.94
Купівля 36.94Продаж 37.5
-
EUR
Купівля 39.82Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе