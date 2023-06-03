Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

"У Загорянівці через вибух невідомого предмета постраждали двоє дітей. У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота. Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, дітей доставили до лікарні.

"Їхній стан доволі важкий. Медики надають усю необхідну допомогу. Старшого хлопчика оперують", – повідомив Прокудін.