На Херсонщині знайшли тіло закатованого окупантами чоловіка

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, навесні 2022 року під час тимчасової окупації міста Херсона військовослужбовці РФ незаконно затримали загиблого – місцевого мешканця.

Зазначено, що чоловіка помістили до підвального приміщення будівлі, яку окупанти облаштували для ув’язнення та катування громадян. За попередніми даними, впродовж двох тижнів до нього застосовувались тортури, що спричинили смерть.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили місце поховання закатованого чоловіка та провели ексгумацію тіла. При поверховому огляді виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра.

Наразі тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи.