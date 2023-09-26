РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них 2 ракетоносії
Станом на вівторок, 26 вересня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають шість ворожих кораблів: серед них два ракетоносії із загальним залпом до трьох "калібрів"
Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.
Зазначається, що в Азовському та Середземному морях перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.
Фото: ВМС ЗСУ
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 18 суден, з них 1 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 15 суден, з них 3 - у напрямку протоки Босфор.
- 25 вересня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебували сім російських кораблів, серед них два носії крилатих ракет типу "Калібр".
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