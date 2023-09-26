РФ утримує у Чорному морі 6 кораблів, серед них 2 ракетоносії

Про це інформує пресслужба Військово-Морських сил ЗСУ.

Зазначається, що в Азовському та Середземному морях перебуває по одному ворожому кораблю. Ракетоносіїв серед них немає.

Фото: ВМС ЗСУ

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 18 суден, з них 1 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснили 15 суден, з них 3 - у напрямку протоки Босфор.