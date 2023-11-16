РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: є загиблий та поранені, знищено обʼєкт критичної інфраструктури
Російська окупаційна армія у четвер, 16 листопада, завдала масованого удару по Білозерці Херсонської області, унаслідок чого одна людина загинула та ще двоє зазнали порань
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, внаслідок ворожого удару по селищу Білозерка в Херсонському районі загинула одна людина. Також попередньо відомо про двох поранених.
Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин.
"Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", - додав він.
- У ніч з 15 на 16 листопада російські терористи запустили ударні БПЛА з південного напрямку, на Хмельниччині вранці працювали сили ППО, від уламків пошкоджений вантажний автомобіль.
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