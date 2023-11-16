РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: є загиблий та поранені, знищено обʼєкт критичної інфраструктури

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, внаслідок ворожого удару по селищу Білозерка в Херсонському районі загинула одна людина. Також попередньо відомо про двох поранених.

Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин.

"Знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів", - додав він.