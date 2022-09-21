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Головна війна з Росією "РФ веде війну на знищення України": президент Литви закликав створити суд для розслідування російських воєнних злочинів

"РФ веде війну на знищення України": президент Литви закликав створити суд для розслідування російських воєнних злочинів

21 вересня, 2022 середа
07:06
війна з Росією Ґітанас Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа закликав створити суд для розгляду воєнних злочинів РФ проти України та розробити механізм відшкодування збитків іхнім жертвам

Про це він сказав під час виступу на Генасамблеї ООН, передає Укрінформ.

"Як ми можемо терпіти те, що постійний член Ради безпеки ООН веде геноцидну війну на завоювання та знищення? Країна жорстоко зневажає світовий лад, заснований на правилах. Країна, дії якої ускладнюють підтримку миру та безпеки на всій планеті", - наголосив Гітанас Науседа.

Президент Литви додав, що "за маскою енергетичної наддержави ховається небезпечна імперська держава, яка намагається окупувати та анексувати своїх сусідів". Крім того, РФ шукає виправдання для анексії, використовуючи економічний і енергетичний шантаж, переписує історію та вдається до пропаганди й дезінформації.

За словами Гітанаса Науседи, усі члени ООН мають поважати міжнародного порядку, які створювали протягом десятиліть, і вирішити, що терпимо, що - ні та які "червоні лінії" перетнула РФ.

Він зауважив, що окупанти закатували й убили тисячі українців, мільйонам громадян довелося евакуюватися. 

"Однак ця війна не зламала волю мужнього українського народу захищати свою країну. Вона не зменшила їхнього бойового духу. Різанина в Бучі та Ізюмі не поставила їх на коліна", - зазначив Гітанас Науседа.

Він додав, що міжнародна спільнота має ще активніше зміцнювати стійкість України та протистояти складнощам, надихаючись боротьбою українців за свободу та демократичні цінності.

Гітанас Науседа нагадав, що РФ почала значно раніше, ніж 24 лютого, порушувати основні принципи ООН і підривати міжнародну безпеку - зокрема, коли порушила суверенітет Грузії та Молдови.

Також він згадав поплічника Росії - Білорусь, яка підтримує війну проти України та здійснює військові нападади.

За словами Гітанаса Науседи, світова спільноста має об'єднатися для притягнення до відповідальності винних у злочинах проти України.

"Я закликаю світову спільноту скликати спеціальний суд для розгляду військових злочинів. Крім того, необхідно виробити механізм відшкодування збитків жертвам цих злочинів", - наголосив президент Литви.

  • 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
  • 16 вересня Президент Литви Гітанас Науседа закликав усіляко допомагати Україні, щоб зупинити вбивства мирних жителів і війну.

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Генасамблея ООН
Литва
воєнні злочини Росії
геноцид українців
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