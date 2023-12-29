РФ відправила на фронт сформований з полонених українців батальйон, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 28 грудня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню "Каскад" "МВС" "Донецької народної республіки" (ДНР). Вони відправленні на ділянку фронту біля селища Урожайне на заході Донецької області.

"ISW продовжує оцінювати, що використання українських військовополонених у батальйоні "Богдан Хмельницький" є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє використання військовополонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, і зазначає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню в зоні бойових дій", і не повинен "бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером", - йдеться у повідомленні.