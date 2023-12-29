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Війна з Росією: хроніка
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РФ відправила на фронт сформований з полонених українців батальйон, - ISW

29 грудня, 2023 п'ятниця
07:16
Війна з Росією Полонені

Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених. Це підтверджує явні порушення Женевської конвенції про військовополонених

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що 28 грудня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню "Каскад" "МВС" "Донецької народної республіки" (ДНР). Вони відправленні на ділянку фронту біля селища Урожайне на заході Донецької області.

"ISW продовжує оцінювати, що використання українських військовополонених у батальйоні "Богдан Хмельницький" є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє використання військовополонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, і зазначає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню в зоні бойових дій", і не повинен "бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером", - йдеться у повідомленні.

  • У листопада повідомлялося, що російське військове командування планує найближчим часом відправити на фронт батальйон "Богдан Хмельницький", який складається з українських військовополонених.
Україна
російська армія
ЗСУ
полонені
злочини проти людства
воєнні злочини Росії
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