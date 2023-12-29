РФ відправила на фронт сформований з полонених українців батальйон, - ISW
Росія офіційно розгорнула батальйон, сформований з українських військовополонених. Це підтверджує явні порушення Женевської конвенції про військовополонених
Про це пише Інститут вивчення війни.
Зазначається, що 28 грудня російські пропагандистські ЗМІ повідомили, що в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню "Каскад" "МВС" "Донецької народної республіки" (ДНР). Вони відправленні на ділянку фронту біля селища Урожайне на заході Донецької області.
"ISW продовжує оцінювати, що використання українських військовополонених у батальйоні "Богдан Хмельницький" є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених, яка забороняє використання військовополонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, і зазначає, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню в зоні бойових дій", і не повинен "бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером", - йдеться у повідомленні.
- У листопада повідомлялося, що російське військове командування планує найближчим часом відправити на фронт батальйон "Богдан Хмельницький", який складається з українських військовополонених.
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