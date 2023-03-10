РФ відправляє Ірану зброю, захоплену в Україні, для імовірного перепроєктування, - CNN

Про це інформує CNN.

Джерела видання зазначають, що за останній рік було зафіксовано декілька випадків захоплення росіянами зброї, яку надали Україні США та НАТО і яку українські війська часом були вимушені залишати на полі бою. Серед неї були протитанкова система Javelin та зенітна система Stinger.

У більшості з цих випадків Росія після захоплення відправляли зброю до Ірану. Там її демонтували та аналізували, імовірно, для того, щоб іранські військові спробували створити власні зразки такої зброї. Джерела стверджують, що на думку Росії, продовження постачання трофейної західної зброї Ірану стимулюватиме владу країни надалі підтримувати повномасштабну війну РФ проти України.

Проте офіційні особи США вважають, що ця проблема не є поширеною чи набула систематичного характеру. Вони зазначають, що українські захисники від початку повномасштабного вторгнення повідомляють Пентагон про будь-які втрати американського обладнання. Водночас у США визнають, що поточну ситуацію з передачею трофейної зброї Ірану важко відстежити.

Наразі невідомо, чи вдалося Ірану успішно реконструювати будь-яку зброю США, яку Росія передала з України. Проте раніше Тегеран уже показав високу майстерність у розробці збройних систем на основі американського обладнання, яке вдалося захопити в минулому.

Так на основі американської ракети BGM-71 TOW у 1970-х було створено ключову зброю на озброєнні в Ірану. Мовиться про протитанкову ракету Toophan. Також у 2011 році Іран зміг перехопити вироблений у США безпілотник Lockheed Martin RQ-170 Sentinel. Його реконструювали і створили новий безпілотник, який у 2018 році потрапив у повітряний простір Ізраїлю, перш ніж був збитий.