Про це CNN заявив високопоставлений чиновник міноборони США.

"Кожен має бути готовим до того, як виглядатимуть сценарії загрози, коли Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких він навчився в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", — сказав чиновник, маючи на увазі Близький Схід.

Співрозмовник додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щобм взамін отримати "летальну допомогу".