Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї, – CNN
Україна стає "бойовою лабораторією" для випробувань іранської зброї за межами Близького Сходу. Набутий досвід Тегеран може використати у майбутньому
Про це CNN заявив високопоставлений чиновник міноборони США.
"Кожен має бути готовим до того, як виглядатимуть сценарії загрози, коли Іран застосує тактику, техніку та процедури, яких він навчився в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут", — сказав чиновник, маючи на увазі Близький Схід.
Співрозмовник додав, що Росія готова передати Ірану передові технології, щобм взамін отримати "летальну допомогу".
- Раніше ЗМІ повідомили, що Іран потайки передав Росії 100 млн набоїв та 300 тис. снарядів.
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