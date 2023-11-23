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Ексклюзив

РФ відправляє на польсько-український кордон "корисних ідіотів" для дестабілізації економік обох країн, - експерт Сієрант

23 листопада, 2023 четвер
12:09
Суспільство пункт пропуску Шегині_блокада кордону

Польський експерт, журналіст Марек Сієрант вважає, що росіяни використовують конфліктну ситуацію, щоб дестабілізувати відносини між Польщею й Україною

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни використовують момент, коли є незадоволення й конфліктна ситуація. РФ направлятимуть своїх "корисних ідіотів" або людей, які за гроші будуть робити все, щоб дестабілізувати відносини між Польщею й Україною та економіку обох країн. Дивує брак рішучості польської влади. Якщо й далі так піде, то українській стороні доведеться застосувати персональні санкції на компанії, які причетні до блокування кордону", - зауважив Сієрант.

Експерт також додав, що польським перевізникам варто подумати, чи не підрізають вони гілки, на яких сидять.

"Якщо це не може зробити Польща, то може українські спецслужби розслідуватимуть, хто саме причетний до блокування кордону, прізвища, назви компаній. Можливо потрібно їм заборонити перевозити товари по території України. Це створить проблеми компаніям, у тому числі й репутаційні. І тоді протестувальники не будуть занадто радикальними у своїх протестах. Польські перевізники хочуть досягти чогось короткостроково, але в перспективі можуть втратити набагато більше", - підкреслив Сієрант.

Страйки на кордоні між Польщею та Україною: що відомо

Раніше повідомлялося, що польські перевізники страйкуватимуть на кордоні. Причина – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС. У зв'язку з цим Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України ініціювало зустріч з Польщею та Єврокомісією.

У ДПСУ прокоментували ймовірне блокування кордону. Крім того, Україна направила Польщі офіційну ноту через наміри польських перевізників розпочати страйк на українсько-польському кордоні.

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. У Мінінфраструктури заявили, що польські перевізники не передали Києву жодних офіційних вимог.

Станом на вечір 7 листопада польські перевізники повністю заблокували проїзд вантажного автотранспорту на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Згодом також стало відомо, що вантажівки на в'їзд в Україну очікують до 90 годин.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Водночас черги з вантажних транспортних засобів стають дедалі довшими. Відтак Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок і очікує на відповідь з їхньої сторони.

15 листопада відбулися тристоронні перемовини з Польщею та Єврокомісією щодо розблокування пунктів пропуску, однак вони не принесли результатів. Натомість Європейська комісія може розпочати карну процедуру проти Польщі, якщо влада не вирішить питання з блокуванням перевізниками пунктів пропуску на кордоні з Україною.

16 листопада словацькі перевізники провели попереджувальну акцію і на годину заблокували перетин кордону українським колегам, приєднавшись до аналогічної польскої блокади. Перевізники заявили, що чекатимуть на реакцію упродовж семи днів, а в разі її відсутності погрожують повністю перекрити пункт пропуску "Вишнє Нємецьке - Ужгород".

Згодом польські перевізники пообіцяли посилити блокаду на кордоні з Україною. Крім того, митники почали фіксувати збільшення черг вантажівок на словацькому напрямку.

Україна та Польща готують позови щодо відшкодування збитків, завданих блокуванням прикордонних автомобільних пунктів пропуску через мітинг перевізників. Крім того, стало відомо, що польські перевізники не пропускають гумдопомогу і небезпечені вантажі.

За словами віце-президента Асоціації міжнародних автоперевізників Володимира Баліна, польські перевізники порушують умови страйку, що може допомогти добитися його скасування. Водночас українська економіка за цей час зазнала збитків вже на понад €400 млн.

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Польща
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Війна з Росією
акції протестів
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