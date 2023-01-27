РФ виганяє тимчасову повірену у справах Латвії через зниження рівня дипвідносин

Про це повідомляє МЗС РФ.

Дане рішення є нібито відповіддю на рішення Риги знизити рівень дипломатичних відносин.

У російському МЗС також звинуватили Латвію в "тотальній русофобії", а також пригадали "повну зачистку російськомовного інформаційного простору, ліквідацію радянської меморіальної та культурної спадщини, кримінальне переслідування співвітчизників".

У РФ традиційно заявили, що "уся відповідальність за нинішню ситуацію лежить на державному керівництві Латвії".

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс оголосив про пониження дипвідносин з РФ після рішення Москви вислати посла Естонії.

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