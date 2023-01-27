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РФ виганяє тимчасову повірену у справах Латвії через зниження рівня дипвідносин

27 січня, 2023 п'ятниця
19:36
Світ МЗС РФ

Міністерство закордонних справ Росії зобов’язало тимчасову повірену у справах Латвії Даце Рутку покинути територію країни протягом двох тижнів

Про це повідомляє МЗС РФ.

Дане рішення є нібито відповіддю на рішення Риги знизити рівень дипломатичних відносин.

У російському МЗС також звинуватили Латвію в "тотальній русофобії", а також пригадали "повну зачистку російськомовного інформаційного простору, ліквідацію радянської меморіальної та культурної спадщини, кримінальне переслідування співвітчизників".

У РФ традиційно заявили, що "уся відповідальність за нинішню ситуацію лежить на державному керівництві Латвії".

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