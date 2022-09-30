РФ використала стільки балістичних ракет, що вони закінчаться, поки Україна шукатиме їм протидію, - військовий аналітик Целуйко
Росія використала значний запас балістичних ракет у війні проти України, наразі у росіян на озброєнні залишилася не така велика кількість цих боєприпасів
Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик В'ячеслав Целуйко.
"Поки ми розуміємо, що ця проблема вона зберігатиметься, тобто якщо питання баражуючих боєприпасів, тих самих іранських "шахедів" буде вирішене, у боротьбі з крилатими ракетами там зрозуміло, що робити, і ті засоби, які є, вони з тією чи тією ефективністю це питання вирішать, то боротьба з балістичними ракетами зараз для нас, ну скажемо так, може мати обмежений результат. І тут лише нам на допомогу приходить те, що у росіян, якщо ми говоримо про оперативно-тактичний рівень, цих систем достатньо обмежена кількість", - сказав В'ячеслав Целуйко.
Військовий аналітик зауважив, що за сім місяців військової агресії проти України Росія використала більшу частину своїх запасів балістичних ракет.
"Значна їх частина вже була використана в перші 7 місяців війни. Тобто якщо виокремити саме балістичний компонент від крилатих ракет і баражуючих боєприпасів, то їх у росіян залишилося не так вже й багато. І тут я можу сказати, що скоріше вони закінчаться, поки ми ще будемо шукати якісь розв'язання цієї проблеми", - додав він.
- РФ близько 7:00 30 вересня вдарила 16 ракетами по гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя, від чого 25 людей загинули, ще 74 постраждали.
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