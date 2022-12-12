РФ використовує для обстрілів ракети, які Україна передала їй у рамках роззброєння 30 років тому, - ГУР
Представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що ракети Х-55, які РФ використовує для обстрілів, були виготовлені на українському заводі й передані Росії у рамках роззброєння 30 років тому
Про це він сказав у інтерв'ю The New York Times.
Він розповів, що ракети Х-55, уламки яких знайшли після жовтневих обстрілів, були виготовлені в 1970-их роках на українському заводі та передані РФ у рамках роззброєння України в 1990-тих. Роззброєння відбувалось в рамках міжнародної угоди, призначення якої - забезпечення суверенітету та територіальної цілісності України.
Зазначається, що бомбардувальник та інші ракети цього типу, які були знайдені пізніше, також належать до колишнього українського озброєння.
У рамках угоди 1990-х років, відомої як Будапештський меморандум, Україна погодилася відмовитися від свого ядерного арсеналу - третього за величиною у світі на той час. Наша країна передала всі ядерні боєголовки Росії, для зняття з експлуатації в обмін на гарантії безпеки.
"Також були передані всі балістичні ракети, стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95. Зараз ці бомбардувальники використовують проти нас задля пуску ракет Х-55. Краще б ми їх передали США", - коментує ситуацію, що склалася, Скібіцький.
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