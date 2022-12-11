У ЗСУ назвали п'ять "виправдань", якими Росія пояснює війну проти України

Про це повідомили на facebook-сторінці Збройних Сил України.

У межах широкої інформаційної кампанії для виправдання незаконної збройної агресії Росії проти України, московська машина пропаганди просуває п'ять наративів.

Перший – це те, що "спецоперацією" в Україні Російська Федерація запобігла "великій світовій війні".

Другий про те, що "спеціальна військова операція" Росії в Україні – це відповідь на постійне розширення НАТО та зростання загрози для РФ.

Третій наратив – США та Захід ведуть гібридну війну проти РФ в Україні.

Ще одне псевдопояснення говорить про те, що в умовах війни в Україні Росія є жертвою, а НАТО – агресором.

Останній російський наратив війни проти України обумовлюється начебто тим, що Україна є територією Росії, і створив її Ленін в 1922 році, коли більшовики створили СРСР.

У ЗСУ нагадали, що аби зняти з себе відповідальність за ведення тотальної війни на знищення українського народу, Московія постійно намагається нав’язати власне бачення ситуації, придумати причину своїх дій та сформувати так званий образ "нового ворога для світового миру і безпеки".

Наративи РФ розраховані на російську та проросійську аудиторію, водночас їх повторювання створює ілюзію правдивості та використовується агентами Кремля у різних країнах.

У кінці листопада у Центрі протидії дезінформації озвучили наратив російської пропаганди щодо НАТО

Журналістка Ольга Лень зазначила, що російські пропагандисти марять наступом та через нагнітання страху вони намагаються розгорнути наратив "народної війни"

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