РФ скинула керовані авіабомби на Білозерську громаду Херсонщини, зруйновано житлові будинки
У середу, 3 травня, російські терористи використали керовані авіабомби для удару по Білозерській громаді Херсонської області
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Ворог обстріляв Кізомис Білозерської громади.
"Ворог випустив по населеному пункту три керовані авіабомби. Через атаку вщент зруйновано три житлові будинки та пошкоджено газопровід", - пише ОВА.
Обійшлось без постраждалих.
- Минулої доби 2 травня внаслідок 106 російських обстрілів по Херсонській області четверо людей загинули, семеро дістали поранення.
- Удень 3 травня росіяни втретє атакували Херсонщину, завдавши удару по залізничній станції. Раніше, удень, РФ також обстріляла єдиний працюючий в місті гіпермаркет. Загинули працівники та відвідувачі закладу.
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