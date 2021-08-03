РФ висилає дипломата Естонії
Співробітникові естонської дипмісії наказали в тижневий термін покинути територію Росії
Про це йдеться на сайті МЗС Росії.
Росія заявила, що висилає дипломата на основі принципу взаємності. 15 липня Естонія вислала росіянина.
"Наші звернення не були почуті, і 15 липня МЗС Естонії оголосило співробітника посольства Росії в Естонії "персоною нон грата". У зв’язку з цим посол Естонії в Росії М. Лейдре був викликаний до Міністерства закордонних справ Росії. Він отримав рішучий протест і ноту, в якій зазначалося, що на основі принципу взаємності "persona non grata" оголошено співробітника посольства Естонії в Москві, якому було наказано залишити територію Російської Федерації протягом тижня", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 6 липня співробітники ФСБ Росії затримали консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте за нібито шпигунство
- Наступного дня його оголосили персоною нон грата
- У відповідь на це Естонія видворила російського дипломата
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