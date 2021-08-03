РФ висилає дипломата Естонії

Про це йдеться на сайті МЗС Росії.



Росія заявила, що висилає дипломата на основі принципу взаємності. 15 липня Естонія вислала росіянина.



"Наші звернення не були почуті, і 15 липня МЗС Естонії оголосило співробітника посольства Росії в Естонії "персоною нон грата". У зв’язку з цим посол Естонії в Росії М. Лейдре був викликаний до Міністерства закордонних справ Росії. Він отримав рішучий протест і ноту, в якій зазначалося, що на основі принципу взаємності "persona non grata" оголошено співробітника посольства Естонії в Москві, якому було наказано залишити територію Російської Федерації протягом тижня", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, 6 липня співробітники ФСБ Росії затримали консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте за нібито шпигунство

Наступного дня його оголосили персоною нон грата

У відповідь на це Естонія видворила російського дипломата