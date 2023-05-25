РФ висилає шведських дипломатів та закриває генконсульство
У російському МЗС заявили, що закривають своє генконсульство у Швеції і водночас припиняють діяльність шведського генконсульства в РФ. Крім того, Москва вишле п'ятьох дипломатів цієї країни через "безперервну русофобську кампанію у Швеції"
Про це ідеться у повідомленні МЗС РФ.
Росія викликала посла Швеції в РФ Малену Мард, якій повідомило, що з врахуванням конфронтаційного курсу, що проводиться Швецією щодо РФ, російська сторона вирішила з 1 вересня припинити діяльність Генерального консульства РФ в шведському місті Ґетеборг. Росія ж вирішила відкликали свою згоду на діяльність Генерального консульства Швеції в Санкт-Петербурзі.
У російському МЗС назвали "відверто ворожим кроком" з боку Стокгольма видворення п'ятьох співробітників посольства Росії у Стокгольмі.
"Ці дії шведської влади ще більше погіршили ситуацію у двосторонніх відносинах, які досягли безпрецедентно низького рівня, у тому числі внаслідок безперервної русофобської кампанії у Швеції", — заявили в російському МЗС.
Окрім того, РФ оголосила персонами нон ґрата п'ятьох шведських дипломатів, включно з трьома співробітниками апарату аташе з питань оборони при посольстві Швеції в Москві. Їм наказали покинути Росію "в такі ж терміни, які були відведені шведською владою для від'їзду наших співробітників".
- У суботу, 22 квітня 2023 року, Берлін ухвалив рішення про масове вислання російських дипломатів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.12
Купівля 37.12Продаж 37.64
-
EUR
Купівля 40.04Продаж 40.87
- Актуальне
- Важливе