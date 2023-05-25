РФ висилає шведських дипломатів та закриває генконсульство

Про це ідеться у повідомленні МЗС РФ.

Росія викликала посла Швеції в РФ Малену Мард, якій повідомило, що з врахуванням конфронтаційного курсу, що проводиться Швецією щодо РФ, російська сторона вирішила з 1 вересня припинити діяльність Генерального консульства РФ в шведському місті Ґетеборг. Росія ж вирішила відкликали свою згоду на діяльність Генерального консульства Швеції в Санкт-Петербурзі.

У російському МЗС назвали "відверто ворожим кроком" з боку Стокгольма видворення п'ятьох співробітників посольства Росії у Стокгольмі.

"Ці дії шведської влади ще більше погіршили ситуацію у двосторонніх відносинах, які досягли безпрецедентно низького рівня, у тому числі внаслідок безперервної русофобської кампанії у Швеції", — заявили в російському МЗС.

Окрім того, РФ оголосила персонами нон ґрата п'ятьох шведських дипломатів, включно з трьома співробітниками апарату аташе з питань оборони при посольстві Швеції в Москві. Їм наказали покинути Росію "в такі ж терміни, які були відведені шведською владою для від'їзду наших співробітників".