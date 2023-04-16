РФ вивела в Чорне море 2 ракетоносії, залп "калібрів" може сягнути 8 одиниць
Станом на ранок 16 квітня у Чорному морі Росія вивела на бойове чергування 7 кораблів, два з них - носії "калібрів", залп крилатих ракет може досягти 8 одиниць
Про це поінформували у Військово-Морських силах.
Станом на 11:00 16 квітня в Чорному морі Росія вивела на бойове чергування 7 кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 8 ракет.
"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет", - додали у ВМСУ.
- Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов стверджує, що Україна використовуватиме для звільнення тимчасово окупованого Криму будь-яку незаборонену зброю
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