РФ вивела в Чорне море 2 ракетоносії, залп "калібрів" може сягнути 8 одиниць

Про це поінформували у Військово-Морських силах.

Станом на 11:00 16 квітня в Чорному морі Росія вивела на бойове чергування 7 кораблів, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 8 ракет.

"В Азовському морі – 1 ворожий корабель; У Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до 7 ворожих кораблів, з них 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп - до 20 ракет", - додали у ВМСУ.